O filho de José Inocêncio, de ‘Renascer’, que caiu nas graças do público

Rodrigo Simas, que viveu José Venâncio, Renan Monteiro, que faz José Augusto, Marcello Melo Jr, que interpreta José Bento, e Juan Paiva, que vive João Pedro, disputam a atenção do pai José Inocêncio (Marcos Palmeira) em Renascer. A coluna GENTE fez uma pesquisa, por meio da ferramenta comparativa do Google Trends, para elencar os filhos mais populares da novela da TV Globo. Na escala de 0 a 100 da última semana, Juan conta com 12 pontos, Rodrigo tem 11, Marcello Melo Jr. 9 e Renan 4. O caçula rejeitado por José Inocêncio, pelo visto, caiu nas graças do público.