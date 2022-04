A história real por trás de ‘For Life’, drama jurídico bombando na Netflix

Exibido originalmente pela ABC americana entre 2020 e 2021, o drama jurídico For Life acompanha a história de Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), um dono de boate condenado por tráfico de drogas — crime que nunca cometeu. De dentro da cadeia, ele se torna advogado e passa a ajudar outros presos em situação semelhante, até conseguir defender a si mesmo e se livrar da condenação. A segunda temporada da série estreou no catálogo da Netflix em 31 de março, e logo entrou para a lista das dez produções mais assistidas no Brasil.

Curtis Jackson — o rapper 50 Cent — é um dos produtores da série For Life, baseada na história real do americano Isaac Wright Jr. Diferente do personagem ficcionalizado, Wright era produtor musical e dono de uma gravadora independente, e havia participado da fundação de um grupo chamado The Cover Girls, do qual sua esposa fazia parte. Preso injustamente em 1989 e acusado de ser a grande mente por trás de uma rede de tráfico de drogas nas regiões de Nova York e Nova Jersey, Wright foi condenado à prisão perpétua em 1991. Sua sentença foi anulada somente em 1997.

Enquanto cumpria pena, ele começou a atuar como advogado paralegal, auxiliando nos casos de outros prisioneiros. Wright contou à revista americana Esquire que nunca acreditou que a verdade viria à tona e que o sistema agiria em seu favor. Determinado, ele ajudou a tirar mais de 20 pessoas da prisão e trabalhou por anos em seu próprio caso, representando a si mesmo pela maior parte do tempo.

Wright acabou sendo vítima de um contexto de corrupção que se desenrolava em Nova Jersey no final da década de 1980. O promotor-chefe Nicholas Bissell, que se vendia como uma figura de destaque no combate ao tráfico durante a epidemia de crack, atuou no caso de Wright, mas agiu com má conduta: ele induziu a polícia a falsificar relatórios e forjou testemunhos, além de fazer acordos com advogados de defesa para que seus clientes, outros condenados do tráfico, mentissem sobre conhecer e trabalhar para Wright. Anos mais tarde, em 1995, foi acusado por fraude postal, evasão fiscal e abuso de poder. Condenado de seis a dez anos de prisão, Bissell aguardava a sentença em liberdade, com o uso de pulseira eletrônica, quando fugiu para Nevada e cometeu suicídio em um quarto de hotel.

Durante o desenrolar do caso de Bissell, Wright pôde passar por uma nova audiência, alegando má conduta policial. Ficou provado que sua condenação fora baseada em depoimentos falsos e outras mentiras, e ele foi absolvido de todas as acusações após mais de sete anos na cadeia.

Em For Life, o protagonista obtém a licença para advogar de dentro do cárcere. Na vida real, o percurso foi um pouco mais prolongado. Depois de sair da prisão, Wright voltou aos estudos formais e se graduou em direito em 2007. Porém, só conseguiu licença para advogar em 2017, após ser investigado pela Ordem de Advogados de New Jersey por nove anos. Hoje com 60 anos, Wright vem trabalhando com direito penal desde então.