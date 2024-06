A polêmica no ‘casamento do ano’ que movimenta realeza britânica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Casamentos de integrantes da realeza são acompanhados de muita atenção por parte dos súditos e imprensa internacional. Não seria diferente com Hugh Grosvenor, o Duque de Westminster, que se casa nesta sexta-feira, 7, com Olivia Henson, gerente de contas de uma multinacional, na Catedral de Chester, em Londres. Isso porque ele é amigo dos príncipes William e Harry. Todos queriam saber como o duque faria com os convites, já que os irmãos andam estremecidos. Pois bem. Hugh tomou partido de William e não convidou Harry.

O evento, que está sendo chamado de “casamento do ano” na Grã-Bretanha. Afilhado de rei Charles, o duque de 33 anos tem uma fortuna de 10 bilhões de libras (67 bilhões de reais), o que o faz ser a pessoa mais rica com menos de 40 anos no Reino Unido. Até se tornar noivado, ele foi apontado pelos tabloides como “o solteiro mais cobiçado do reino”.

Segundo a imprensa inglesa, William será mestre de cerimônias do evento, que terá presença de realeza da Europa inteira. “É incrivelmente triste que tenha chegado a esse ponto. Hugh é um dos poucos amigos íntimos de William e Harry que manteve laços fortes e uma linha de comunicação com ambos”, explicou uma fonte do The Sunday Times.