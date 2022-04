5 pérolas escondidas para assistir no Amazon Prime Video

Em meio a tantas produções lançadas mensalmente no Prime Video, muitos bons filmes acabam se perdendo no catálogo e passam despercebidos. Confira cinco longas que são pérolas escondidas no serviço de streaming da Amazon e que vale a pena conferir:

Querido Menino (2018)

Hoje queridinho de grandes diretores de Hollywood, Timothée Chalamet protagonizou em sua carreira papéis dramáticos de menor destaque que merecem ser descobertos. É o caso de Querido Menino. No filme baseado em uma história real, o ator interpreta Nic Sheff, jovem que se torna viciado em metanfetamina e precisa lutar contra o vício. Dando nuances intensas ao personagem, Chalamet apresenta uma atuação formidável, e que ganha peso ao lado de Steve Carell no papel do pai de Nic, que faz de tudo para tentar ajudar o filho na luta contra a dependência química.

Touro Indomável (1980)

Clássico do diretor Martin Scorsese que rendeu o Oscar de melhor ator a Robert De Niro em 1981, o filme é um drama autobiográfico sobre o pugilista Jake LaMotta. No longa, De Niro dá vida ao boxeador de peso médio que, entre as várias vitórias e a chance de se tornar campeão em sua categoria, precisa lidar com a paixão por uma garota do Bronx que acaba atrapalhando sua vida profissional.

Animais Noturnos (2016)

Vencedor do Grande Prêmio do Júri na 73ª edição do Festival de Veneza, o longa dirigido por Tom Ford é uma incursão sombria na mente humana. A trama acompanha duas histórias paralelas. Susan, interpretada por Amy Adams, é uma negociante de arte que cada vez se sente mais sozinha em relação ao parceiro. Um dia ela recebe um manuscrito de seu primeiro marido, Edward, vivido por Jake Gylenhaal, sobre uma família que sai para tirar férias e encontra problemas no caminho ao cruzar com uma gangue. Enquanto lê o livro, Susan começa a questionar o motivo de tê-lo recebido e embarca em uma espiral de pensamentos sobre seus traumas e o relacionamento fracassado com Edward.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2017)

O filme do diretor grego Yorgos Lanthimos flerta com o drama e com terror para criar uma narrativa singular —e que pode gerar incômodo. No longa, Steven (Colin Farrell) é um cirurgião cardíaco renomado casado com Anna (Nicole Kidman), com quem tem dois filhos. Há algum tempo ele mantém contato com o jovem Martin (Barry Keoghan), cujo pai morreu em sua mesa de operações. Apesar de gostar do garoto e até mesmo introduzi-lo à sua família, a relação dos dois se transforma em um problema sério quando Steven decide se afastar.

Capote (2005)

Protagonizado por Philip Seymour Hoffman, vencedor do Oscar de melhor ator pelo papel em 2006, o longa é um drama que narra a história real de Truman Capote. A trama foca nas investigações do jornalista que originaram o livro A Sangue Frio, sua obra-prima e um clássico do jornalismo literário. Após ler sobre o caso de assassinato de uma família do Kansas, Capote, ao lado de Harper Lee, sua amiga de infância, decide viajar até o estado para cobrir o ocorrido.