Pai misterioso de Marilyn Monroe tem identidade revelada em novo doc

Marilyn Monroe é um dos maiores símbolos de Hollywood, mas, notoriamente, não teve vida fácil até se tornar estrela. Com uma mãe diagnosticada com esquizofrenia e um pai desconhecido, ela passou a maior parte da infância transitando entre lares adotivos e um orfanato, e passou a vida adulta em busca do pai. Agora, o documentário Marilyn, Her Final Secret, que estreia na televisão francesa em junho, promete enfim revelar a identidade do verdadeiro pai biológico de Marilyn.

Dirigida pelo francês Francois Pomès, a produção é baseada em uma pesquisa de DNA conduzida por Ludovic Orlando, especialista em arqueologia molecular, o estudo dos genes a partir de materiais legados pelo passado. Para chegar até os resultados, ele usou uma amostra do cabelo de Monroe e a saliva do bisneto do suposto pai – que teria sido um americano chamado Charles Stanley Gifford. “O cabelo que usamos foi coletado pela pessoa que embalsamou seu corpo no dia em que ela morreu e conseguimos traçar 22% de seu perfil genético graças a um fragmento de DNA encontrado na queratina”, disse Pomès à Variety. O diretor afirmou que “passou anos e noites sem dormir” para revelar quem era o pai de Monroe, além de romper com um “segredo de família”.

Além da jornada científica por trás das evidências de DNA que comprovam a paternidade, o documentário usa imagens de arquivo e entrevistas para narrar a busca incessante de Monroe para encontrar o pai e se conectar com ele. Gifford teria sido um caso rápido da mãe – eles se conheceram na Consolidated Film Industries, onde os dois trabalhavam. Marilyn encontrou uma foto do pai quando era pequena, e foi atrás dele já mais velha, mas o sujeito não quis saber dela.

Antes a estreia da produção francesa, a Netflix também lançará um documentário sobre a estrela. Programado para 27 de abril, O Mistério de Marilyn Monroe irá dissecar as últimas semanas de vida de Marilyn, e a morte trágica que rendeu uma série de teorias da conspiração.