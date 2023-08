O apoio de Maisa Silva à amiga Larissa Manoela

A atriz e apresentadora Maisa Silva usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para homenagear a amiga de longa data Larissa Manoela. Em uma publicação no Instagram, Maísa disse ter conhecido muitas pessoas ao longo dos seus 18 anos de carreira. “Uma delas eu conheci ainda na infância e nossa amizade e admiração só aumenta com o passar do tempo. Larissa Manoela, sou fã do seu sorriso, talento, profissionalismo, leveza e do seu coração enorme. Amo vc”, escreveu na legenda das fotos ao lado da atriz.

A declaração vem em um momento delicado para Larissa. Nas últimas semanas, ela revelou que se afastou dos pais depois de descobrir que eles mentiam sobre a divisão das empresas que gerenciavam sua carreira. Larissa também expôs que não tinha acesso ao próprio dinheiro, e teria aberto mão de 18 milhões de reais para iniciar uma nova fase na carreira, agora sob o seu controle.

Siga