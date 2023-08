Caso Larissa Manoela vira guerra de narrativas entre Globo e SBT

Neste domingo, 20, o Fantástico exibiu a segunda parte da entrevista reveladora de Larissa Manoela em que a atriz expõem os motivos para o afastamento dos pais, incluindo o acesso limitado ao próprio dinheiro mesmo na maioridade e o controle quase absoluto que eles detinham das empresas que gerenciavam sua carreira. No mesmo dia, o SBT registrou a maior audiência do Domingo Legal no ano ao exibir partes de uma entrevista com a mãe de Larissa, Silvana Taques, rebatendo pontos da entrevista da filha à concorrente, transformando o embate familiar em uma disputa midiática entre as emissoras.

As pílulas exibidas até agora no SBT, no entanto, pouco acrescentam à história, e apelam para o lado emocional para tentar trazer para o lado dos pais de Larissa parte do público — enquanto a atriz levou ao Fantástico prints, áudios e documentos que reforçam pontos como o controle dos pais sobre o seu dinheiro e a divisão nada igualitária de suas empresas. Já Chris Flores, que conduz a entrevista com Silvana, disse apenas que os pais de Larissa “têm muitas provas” da sua versão da história, mas estão com receio de prejudicar a carreira da rebenta.

A entrevista completa será exibida no SBT nesta segunda-feira, 21, no programa Fofocalizando, que vai ao ar a partir das 15h20. Os trechos no Domingo Legal, no entanto, já renderam resultado: a emissora assumiu o topo por 21 minutos neste domingo, com pico de 9 pontos de audiência. Já na Globo, a primeira parte da entrevista de Larissa, que foi ao ar na semana passada, rendeu ao Fantástico uma média de 20,3 pontos.

