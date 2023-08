Os novos projetos de Larissa Manoela longe das amarras dos pais

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Larissa Manoela divulgou nesta quarta-feira, 16, o trailer de seu novo projeto, Tá Escrito, filme que comédia sobre astrologia em que estrela ao lado do noivo, o também ator André Luiz Frambach, Karine Telles e Victor Lamoglia. No longa, a atriz interpreta uma astrônoma que acaba arranjando um emprego de astróloga em um podcast. Misteriosamente, a protagonista recebe um diário para escrever sobre os signos do zodíaco, mas tudo que ela prevê para cada um acaba se tornando realidade. O longa é da Paris Filmes e tem coprodução da Globo Filmes.

Em meio ao rompimento com os pais, Silvana e Gilberto, após a descoberta de que não tem controle sobre a própria vida financeira, Larissa abriu mão de 18 milhões de reais do seu patrimônio para sair das empresas em que era sócia com os genitores. Agora, a atriz renegocia contratos de publicidade com as marcas, que estão seguindo a jovem de 22 anos. Entre elas estão Acuvue, JBL, L’Oreal, Oceane, Pedigree e Puma.

Além de Tá Escrito, a atriz também protagonizará o filme Traição Entre Amigas, adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças, com uma história ambientada em Morretes, no Paraná, e em Nova York. A história é focada na vida amorosa conturbada de duas amigas. Contratada da Netflix para estrelar quatro filmes, Larissa ainda tem um longa para rodar para a plataforma de streaming após Modo Avião, Diários de Intercâmbio e Lulli.

