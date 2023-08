Mãe de Larissa Manoela quebra o silêncio sobre entrevista da filha

Dias após a entrevista reveladora de Larissa Manoela ao Fantástico, a mãe da atriz, Silvana Taques, falou pela primeira vez sobre a situação. Em uma entrevista à coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, ela negou que fosse controladora e disse que as decisões dela e do marido em relação ao dinheiro de Larissa foram feitas pensando na filha. “A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela”, alega ela.

Pedagoga de formação, Silvana deixou a profissão de lado para se dedicar exclusivamente à carreira da filha e gerenciava com o marido, Gilberto, o patrimônio da atriz. Na entrevista ao Fantástico, Larissa revelou que só tinha acesso ao dinheiro por meio de uma mesada e que descobriu, por meio de contadores, que tinha apenas 2% da principal empresa usada para gerenciar sua carreira, enquanto os pais diziam a ela que a porcentagem era de 33% para cada um deles.

Sobre a entrevista da filha, Silvana disse estar desolada e preocupada. Ela também alega que o áudio mostrado por Larissa, em que fala à filha que será para ela somente um título, foi tirado de contexto. “Eu me referia ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Eu não queria ter o título de mãe apenas. Eu queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará.”

Silvana comentou ainda sobre o relacionamento de Larissa com o noivo André Luiz Frambach, apontado como pivô do feudo familiar. Ao Fantástico, a atriz contou que a desavença começou antes de André, quando ela completou 18 anos e resolveu tomar conhecimento da administração de seu patrimônio. Silvana não negou ser contra a relação, disse que aceitou quando Larissa comunicou que viveria com o noivo, mas que discordou da decisão. “Eu tive uma intuição típica de coração de mãe”, diz ela, que repetiu ao longo da entrevista que ama a filha.

