A reação de Larissa Manoela após entrevista bombástica ao ‘Fantástico’

Larissa Manoela se pronunciou pela primeira vez desde a exibição da entrevista que cedera ao Fantástico para falar da relação conturbada com seus pais, Silvana e Gilberto, na noite de domingo, 13. Em uma publicação feita no Instagram nesta segunda, 14, a atriz de 22 anos agradeceu o apoio das pessoas que se compadeceram com sua história. Na matéria exibida em rede nacional, a artista revelou que seus pais comandam toda a sua vida financeira e que abriu mão de 18 milhões de reais de seu patrimônio para encerrar o controle contratual que eles têm sobre a carreira da filha — que trabalha desde os 4 anos de idade.

“Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas, passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui”, escreveu Larissa.

Siga