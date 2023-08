A audiência impressionante do ‘Fantástico’ com Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela abriu seu coração no Fantástico de domingo, 13, sobre a relação conturbada que vem vivendo com seus pais, Silvana e Gilberto. A jovem de 22 anos os acusa de controlarem de forma abusiva suas finanças e carreira. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o desabafo de Larissa fez com que o programa da Globo conquistasse um alto índice de audiência, com 20,3 pontos de média na Grande São Paulo e 35% de share (televisores ligados) — isso significa que uma de cada três TVs ligadas estavam sintonizadas no Fantástico durante sua exibição. O programa também bateu 22,5 pontos de pico. Cada ponto de Ibope equivale a 76.953 domicílios na região paulista, portanto, o Fantástico obteve um público estimado em mais 1,5 milhão de casas.

