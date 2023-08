O desabafo do noivo de Larissa Manoela após entrevista da atriz

Na noite deste domingo, 13, Larissa Manoela falou pela primeira vez sobre o afastamento dos pais. Na entrevista dada ao Fantástico, ela conta que precisava pedir dinheiro até para um milho na praia, e esclarece que as desavenças com os genitores surgiram antes do noivo, André Luiz Frambach, apontado como pivô da briga familiar. Logo após a entrevista, Frambach, que também é ator, se pronunciou nas redes sociais. “Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio pra tudo que minha mulher decidir fazer e continuarei dando forças para absolutamente tudo”, escreveu em um longo texto no Instagram.

Na publicação ilustrada com uma foto de Larissa, o ator critica os programas de fofoca que repercutiram uma série de boatos sobre a relação dos dois e o afastamento de Larissa dos pais nos últimos meses. Ele também se defende das acusações de que estaria manipulando a atriz de 22 anos. “É muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e mais uma vez diminuir uma mulher gigante, como se sempre dependesse do outro pra tomar decisões e como se o homem fosse superior a ela ao ponto de dominá-la. Esquecem que se antes foi dominada, foi porque confiava nos pais”, escreveu ele.

Em outro trecho da carta o ator se dirige diretamente à Larissa. “Você deve sempre viver a tua vida, fazer as suas escolhas independente de mim ou de quem for. Quem te ama por amar, sem se importar com a sua utilidade na vida própria, vai te apoiar e vibrar por você e permitir que você faça suas próprias escolhas”, escreveu ele. Os dois assumiram o namoro em julho do ano passado e revelaram o noivado meses depois, em dezembro.

Confira o texto completo:

