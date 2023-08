A repaginada no Instagram da mãe de Larissa Manoela após rompimento

Em maio deste ano, Larissa Manoela anunciou o rompimento com os pais, então seus empresários, para administrar a própria carreira. Mas foi só neste domingo, 13, em entrevista ao Fantástico que ela explicou as razões ao acusá-los de abuso na administração dos seus bens. Antes admirada pelos fãs da jovem atriz, a mãe de Larissa, Silvana Taques Santos, desde julho, repaginou seu perfil no Instagram, onde soma quase 1 milhão de seguidores: ela apagou todas as fotos antigas, entre elas várias com a filha, e publicou imagens e textos religiosos. Na postagem mais recente, escreveu: “O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar (…)

Deus é maior”.

Natural de Guarapuava, interior do Paraná, Larissa começou a trabalhar aos 4 anos de idade. Fez comerciais de TV até emplacar papéis em novelas infantis no SBT, que a alçaram ao estrelato. Atualmente, a jovem de 22 anos é contratada da rede Globo. Segundo a atriz, ela abriu mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais no embate judicial com os pais, para poder ser independente.

