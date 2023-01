Morre atriz que interpretou Wandinha em ‘A Família Addams’

A atriz Lisa Loring, que interpretou a primeira Wandinha na série original de A Família Addams, entre 1964 e 1966, morreu aos 64 anos. Em um comunicado divulgado à imprensa, a filha da artista, Vanessa Foumberg, informou que a mãe faleceu no sábado, 28, em função de um derrame. “Ela foi em paz com as duas filhas segurando suas mãos”, escreveu.

Filha de pais militares, que serviam à Marinha, Loring nasceu nas Ilhas Marshall, e morou no Havaí antes de se mudar para Los Angeles com a mãe. Aos 4 anos de idade, a garota começou a modelar, e logo foi escalada para um episódio da série Dr. Kildare. Aos 6 anos, foi escalada como Wandinha, personagem que se eternizaria em várias versões. Na sua itnerpretação, a garota era doce, mas sombria, e colecionava animais de estimação assustadores, como uma aranha viúva-negra chamada Homer e um lagarto chamado Lúcifer, além de brincar com uma boneca sem cabeça.

Com o final da série, Loring se juntou à sitcom de Phyllis Diller The Pruitts of Southampton, e fez aparições em produções como A Garota da U.N.C.L.E, A Ilha da Fantasia e Barnaby Jones. Ela ainda voltou a dar vida à Wandinha no filme Halloween with the New Addams Family, em 1977, e depois conseguiu um papel recorrente como Cricket Montgomery em As the World Turns, de 1980 a 1983. Recentemente, foi inspiração para a atriz Jenna Ortega na série Wandinha, da Netflix, que apresentou a personagem a uma nova geração e reviveu suas danças estranhas e populares.