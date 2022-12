As referências musicais por trás da dança de ‘Wandinha’

Wandinha Addams (Jenna Ortega) não é uma pessoa que aparenta gostar de bailes de ensino médio. Apesar de ficar reticente em um primeiro momento, ela acaba indo na famigerada festa de sua escola, a Academia Nunca Mais, no quarto episódio de Wandinha, da Netflix. Em meio a todos os adolescentes usando branco, a garota (como sempre), aparece usando um vestido preto e quando a canção Goo Goo Muck, da banda The Cramps, começa a tocar, ela se joga em uma dança estranha com movimentos para lá de peculiares. A coreografia que tanto chamou a atenção na série e se tornou um viral nas redes socais esconde diversas referências musicais a artistas pop e punk.

Além de ter aprendido esgrima, violoncelo, alemão e ter feito aulas de canoagem para o papel, Jenna Ortega revelou que criou a dança sozinha em dois dias. Os passos vieram de uma mistura de inspirações. O filme musical Charity, Meu Amor, de 1969, foi uma delas, principalmente da música The Rich Man’s Frug. As antigas representações de Wandinha tiveram peso para a atriz criar sua coreografia. Os passos de Lisa Loring, que deu vida a personagem na série televisiva A Família Addams, da década de 60, ajudaram na construção dos passos de dança de Jenna Ortega.

A vocalista da banda londrina Siouxsie and the Banshees, grupo pioneiro do movimento pós-punk, também teve seus trejeitos copiados pela atriz na cena. Outra referência foi a cantora norte-americana Lene Lovich e a música Lucky Number, de 1978. Coincidentemente, no clipe da música, a artista está usando duas tranças assim como Wandinha. Avançando um pouco no tempo, Jenna se inspirou no longa francês de 1999 Bom Trabalho, com um momento no qual o ator Denis Lavant ensaia uma coreografia com a música The Rhythm of The Night, da cantora brasileira Corona. Uma mistura singular como Wandinha — e que deu tremendamente certo.