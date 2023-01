De ‘M3GAN’ a ‘Wandinha’, seis cenas de danças estranhas do cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Desde o lançamento do trailer de M3GAN, um dos momentos que mais chamou a atenção do público foi a dança esquisita que a boneca assassina de inteligência artificial faz antes de atacar sua vítima. Já tida como ícone gay, a androide não está sozinha quando o assunto são coreografias irreverentes. Sucesso de audiência da Netflix, Wandinha também teve seu momento de brilhar com passos únicos e incomuns. As cenas de dança marcantes não ficam restritos as duas produções, já que o cinema é repleto de outras danças malucas presentes em todo o tipo de filme — do terror a comédia. Além de M3GAN e Wandinha, confira outras 6 danças estranhas nas telas:

Pulp Fiction

Mesmo aqueles que nunca assistiram a Pulp Fiction, de Tarantino, provavelmente devem ter visto em algum momento da vida a cena clássica de dança de John Travolta e Uma Thurman. Durante um jantar no restaurante Jack Rabbit Slim’s, o dono do local anuncia uma competição de dança. Mia Wallace (personagem de Thurman) é a primeira a levantar a mão como voluntária e arrasta o assassino profissional Vincent Vega (Travolta) para ser seu par. O resultado são passos únicos e desengonçados — mas que deixariam Wandinha e M3GAN com inveja.

Pequena Miss Sunshine

Com título de filme “Sessão da Tarde”, Pequena Miss Sunshine acompanha Olive (Abigail Breslin), uma garota que quer participar de um concurso de beleza para jovens pré-adolescentes. Os membros de sua família disfuncional, então, deixam as diferenças de lado e embarcam em uma viagem para realizar o desenho da menina. No concurso, Olive decide apresentar a coreografia que criou ao lado do avô — provando que, às vezes, dançar sem se importar com a opinião alheia é o melhor a se fazer.

Charity, Meu Amor

O longa musical de 1969 foi uma das inspirações de Jenna Ortega para criar a icônica coreografia de Wandinha. Basta observar os passos de dança dos personagens do longa ao som da canção The Rich Man’s Frug, para pegar a referência instantaneamente. O momento icônico foi coreografado pelo dançarino Bob Fosse. O longa, baseado em uma peça da Broadway, conta a história de Charity Hope Valentine (Shirley MacLaine), moça que trabalha em um salão de baile decadente e está em busca de sua alma gêmea.

O Jovem Frankenstein

O monstro idealizado pelo doutor Victor Frankenstein ganha vida nas mãos de seu neto — que não só dá vida a criatura como também a coloca para dançar. Em O Jovem Frankenstein, o Dr. Frederick Frankenstein (Gene Wilder) descobre que seu avô, Victor, deixou para ele no testamente um castelo na Transilvânia. Ele decide deixar a vida que tinha para trás em busca da herança. No castelo, encontra os escritor antigos de Victor e decide criar o monstro por conta própria. Longe de aterrorizante, a criatura meio morta-viva mostra que tem gingado.

Os Fantasmas se Divertem

Clássico do final dos anos 1980, a comédia sombria dirigida por Tim Burton possui vários momentos inesquecíveis. Em um deles, os fantasmas da casa fazem os novos residentes dançarem a música Banana Boat em torno da mesa de jantar — de uma forma muito peculiar. No longa, um casal (vivido por Geena Davis e Alec Baldwin) morre e seus espíritos ficam presos no local onde moram, e descobrem uma forma de assustar a nova família que vai morar no casarão sem colocá-los em perigo.

O Lado Bom da Vida

Pat (Bradley Cooper) e Tiffany (Jennifer Lawrence) se completam em suas loucuras e dores. Amigos, a moça propõe um pacto: ajudará Pat a recobrar a vida para voltar com sua ex-esposa, e em troca ele participará de um concurso de dança com ela. Entre ensaios, brigas e crises ao longo do filme, o resultado da coreografia que os dois criam é fora dos padrões de uma competição. Os passos começam tradicionais, mas desengonçados, até que a música muda e eles dançam de forma irreverente — e saborosamente descontraída.