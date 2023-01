‘M3GAN’: como boneca assassina se tornou queridinha dos gays

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 19, o filme de terror M3GAN, sobre uma boneca de inteligência artificial assassina. O novo longa narra a história de um brinquedo criado para proteger uma garotinha órfã, mas que fica obcecado pela menina e mata qualquer um que ameace a relação das duas. Apesar da sinopse simplória e até comum de um thriller, muitos homens da comunidade LGBTQIA+ passaram a ver a personagem M3GAN como um ícone.

Os motivos para este fenômeno são pequenos detalhes, como a trilha sonora de It’s Nice to Have a Friend, de Taylor Swift, favorita de amantes do pop. Curiosamente, uma cena de dança da boneca no meio do trailer também foi suficiente para atiçar a curiosidade dos fãs do gênero de terror. Outro fator é a vilania de M3GAN, que mistura sarcasmo e maldade, como vilãs aclamadas pelo público, principalmente homossexual, que enaltece personagens como Carminha (Adriana Esteves) de Avenida Brasil (2012), Blair Waldorf (Leighton Mester) de Gossip Girl (2007-2012) e Regina George (Rachel McAdams), de Meninas Malvadas (2004).

Mundialmente, M3GAN já é um sucesso de bilheteria, com quase 100 milhões de dólares (mais de 500 milhões de reais) arrecadados em duas semanas em cartaz. É a força de um ícone do terror e, surpreendentemente, pop.