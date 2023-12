Larissa Manoela, Sandy e mais: os famosos que fizeram barulho em 2023

As celebridades, para variar, não deram trégua ao noticiário em 2023. Desde divórcios, traições e brigas por herança, passando até pelo drama de um atropelamento, as histórias envolvendo personalidades ao longo do ano causaram burburinho mesmo entre quem nem costuma acompanhar os bastidores da fama. Filtrar apenas cinco casos foi uma tarefa difícil – mas os episódios abaixo resumem bem o espírito do ano. Confira:

Larissa Manoela: de treta com os pais a casamento-surpresa

A atriz e cantora começou a trabalhar aos 6 anos de idade, sempre acompanhada dos pais, seus empresários. A aparência de família feliz se desfez em 20 de agosto, quando Larissa deu uma longa entrevista ao Fantástico revelando sofrer abuso patrimonial. Segundo ela, os pais lhe impediam de acessar o próprio dinheiro, administravam mal suas finanças e ainda a deixavam à mercê sem verba nem para comprar milho na praia. Seu relacionamento com André Luiz Frambach também era um dilema para os pais, que não aceitavam o rapaz. Larissa então abriu mão de todo seu patrimônio, orçado em 18 milhões de reais, para começar do zero – guinada independente que ainda contou, no dia 17 de dezembro, com o casamento-surpresa da atriz com Frambach.

Atropelamento de Kayky Brito — e a fuga de Bruno de Luca

Na madrugada de 2 de setembro, Kayky Brito bebia com Bruno de Luca em um quiosque na Barra da Tijuca quando ele foi atravessar a rua e acabou atropelado por um carro de aplicativo. O ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo, sendo submetido a cirurgias para fixação de pelve e do braço direito. O motorista estava sóbrio e dentro do limite de velocidade da avenida, que é de 70 km por hora. Ainda bem, Kayky se recuperou, voltou para casa e ganhou uma nova chance de viver. O acidente, porém, ganhou contornos bizarros com o envolvimento de De Luca: o amigo de Kayky fugiu assim que viu o atropelamento — e, no dia seguinte, voou do Rio para São Paulo, onde curtiu o festival The Town. Primeiramente, ele disse que viu o acidente, mas não sabia que se tratava de Kayky. Depois, falou que os dois exageraram na bebida, o que o levou a perder o discernimento na hora. Taí uma amizade para não se desejar em 2024.

Continua após a publicidade

Luísa Sonza, Chico e Ana Maria Braga: traição exposta em rede nacional

No disco Escândalo Íntimo, lançado neste ano, Luísa entoou uma balada em ritmo de bossa nova chamada Chico, dedicada ao namorado Chico Veiga, com quem estava havia quatro meses. A canção explodiu em reproduções nas plataformas de streaming, mas rapidamente o coração dos apaixonados que suspiraram com a faixa foi partido: o relacionamento chegou ao fim com a traição de Chico. Luísa não deixou por menos. No programa Mais Você, da Ana Maria Braga, a cantora expôs o ex em TV aberta, desabafou sobre o caso e transformou a dor em um manifesto contra homens infiéis.

Patrícia Poeta e Manoel Soares: a dupla que não deu certo

Com a saída de Fátima Bernardes, o programa matinal Encontro ficou sob a responsabilidade de Patrícia Poeta, que, assim como a antecessora, contava com a ajuda de coapresentadores, entre eles Manoel Soares. Mas a química entre os dois não bateu. Diariamente, a dupla deixava clara na tela a tensão dos bastidores. Patrícia não gostava de ser interrompida pelo colega, e ela passou também a cortá-lo ao vivo. A torta de climão acabou com a demissão de Soares, em agosto. O comunicador, então, vem apostando em um programa on-line comandado por ele. Agora, em dezembro, ele voltou aos noticiários após reagir a um assalto em sua casa.

Continua após a publicidade

Herança de Gugu na Justiça — com direito a suposto namorado e herdeiro desconhecido

Gugu Liberato morreu em um trágico acidente doméstico em 2019, mas a disputa por sua herança se desenrolou até 2023, quando a mãe dos três filhos do apresentador, Rose Miriam di Matteo, pediu na Justiça brasileira o direito a parte do patrimônio, avaliado em 1 bilhão de reais. Vivendo nos Estados Unidos, Gugu deixou um testamento, do qual Rose não fazia parte. O imbróglio trouxe à tona ainda um suposto namorado de Gugu, que requeria união estável, e um dito herdeiro desconhecido, fruto de uma relação do apresentador na adolescência. Rose, por fim, perdeu a disputa, e o testamento manteve o documento oficial da partilha: nele, os filhos de Gugu e seus cinco sobrinhos são os principais herdeiros.

O fim do casamento de Sandy e Lucas Lima

Símbolo do casal aparentemente perfeito, Sandy e Lucas Lima anunciaram em setembro o fim do casamento de 15 anos, em uma publicação amigável nas redes sociais. “Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas. A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita.” Sandy e Lucas são pais de Theo, de 9 anos.

Continua após a publicidade