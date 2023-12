A alfinetada sutil do marido de Larissa Manoela nos pais da atriz

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, trocou alianças com o global André Luiz Frambach, de 26, no domingo, 17 de dezembro, em cerimônia para amigos próximos e família. A celebração ocorreu um ano após o anúncio do noivado, intermédio no qual Larissa foi à público para expor os abusos que sofreu dos pais, Gilberto Elias Santos e Silvana Taques, que a privavam de acessar seu patrimônio e se opunham à parceria da jovem com o atual marido. A dupla, logo, não foi convidada para o casamento, e Larissa caminhou até o altar sozinha, dispensando a tradição na qual o pai “entrega” a noiva para seu esposo. Um pequeno detalhe no figurino do noivo, porém, acena ao ano turbulento que o casal teve: em sua gravata borboleta, estavam estampados os protagonistas da animação Enrolados, da Disney.

Famosa por ser fã do estúdio e visitar seus parques temáticos, Larissa foi homenageada pelo noivo tanto por meio da escolha de gravata, quanto pelas votos declamados, os quais André usou para citar a a canção Vejo Enfim a Luz Brilhar: “Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo”. No enredo, Rapunzel é mantida presa em uma torre ao longo de quase duas décadas por sua mãe vilanesca, uma bruxa narcisista que utiliza os poderes da menina para se manter jovem e próspera. Quando o forasteiro Flynn Rider invade a torre por acaso, ele e a jovem cativa partem em uma jornada de aventuras que abrem a mente da menina e provocam paixão entre ambos. Ao fim, Rapunzel se vira contra a mãe e, com a ajuda do namorado, rompe o ciclo de abuso que a oprimia.

Na vida real, Larissa cortou laços com o pai e a mãe, que supervisionavam seus negócios e patrimônio, após desenvolver o relacionamento com André. Silvana chegou a ser denunciada por chamar a família Frambach de “macumbeira”, devido a suas crenças espíritas kardecistas. Longe dos pais, Larissa está em cartaz nos cinemas com o longa Tá Escrito e retornará aos palcos em abril como Liesel em montagem carioca de A Noviça Rebelde.

