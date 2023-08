Jesus vira arma secreta do SBT na luta contra a Record

Lançada em 2019, a série The Chosen: Os Escolhidos virou hit de audiência no streaming ao adaptar os Evangelhos dando destaque especial aos seguidores de Jesus. Atualmente em sua terceira temporada, a atração vai chegar à TV aberta brasileira: o SBT adquiriu os direitos de exibição de The Chosen e já começou a divulgá-la nos intervalos de seus programas.

Na briga pelo segundo lugar no Ibope, o SBT perdeu espaço para a Record que conquistou audiência ao apostar no filão de novelas bíblicas. Com The Chosen, a emissora de Silvio Santos vai enfrentar o rival Edir Macedo usando a mesma estratégia: Jesus vai entrar em cena.

Ainda não há data de lançamento no SBT. Por enquanto, The Chosen pode ser vista no aplicativo gratuito que leva o nome da série, ou pela Netflix e Globoplay, que possuem em seus catálogos a primeira temporada. Em uma estratégia para agradar os brasileiros, a série também vai exibir a partir desta quinta-feira, 31, os dois primeiros episódios da terceira temporada nos cinemas.

