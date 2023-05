Scorsese se encontra com o papa e anuncia filme sobre Jesus

O cineasta Martin Scorsese se encontrou com o papa Francisco neste final de semana e anunciou que irá fazer um filme sobre Jesus Cristo. “Respondi ao apelo do papa aos artistas da única maneira que sei: imaginando e escrevendo um roteiro para um filme sobre Jesus”, revelou Scorsese durante uma conferência no Vaticano. “Estou prestes a começar a fazê-lo”, acrescentou, indicando que este pode ser o seu próximo projeto.

O encontro com Francisco aconteceu em uma reunião privada durante a turnê que o cineasta está fazendo pela Itália. No mesmo dia, ele participou da conferência A Estética Global da Imaginação Católica, organizada pela publicação jesuíta La Civiltà Cattolica e pela Universidade de Georgetown. No site da publicação, o editor Antonio Spadaro explica que Scorsese falou sobre referências cinematográficas e contou anedotas pessoais relacionadas à religião.

No que tange o cinema, o diretor declarou sua admiração pelo longa O Evangelho Segundo São Mateus, de Pier Paolo Pasolini, e discorreu sobre o significado de seu filme de 1988, A Última Tentação de Cristo, e do “passo subsequente em sua pesquisa sobre a figura de Jesus” com o drama de 2016 Silêncio, que narra nas telas a perseguição aos jesuítas no Japão do século XVII. O vídeo com a conversa deve ser disponibilizado em breve nas redes da revista.

