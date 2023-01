Os dois filmes que fizeram Martin Scorsese voltar a acreditar no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O cineasta Martin Scorsese, enfim, viu uma luz no fim do túnel. Desolado com o atual momento de Hollywood, que foi dominado por filmes de super-heróis, e da competição do streaming com as salas de cinema, o diretor há tempos não assistia algo original comparável aos tempos áureos da sétima arte. Esse jejum chegou ao fim.

Em um evento em Nova York, Scorsese disse que o filme Tár, com Cate Blanchett, o fez acreditar novamente na magia do cinema. A produção dirigida por Todd Field traz Cate na pele de uma maestrina tóxica. Segundo Scorsese, o filme “limpou o céu dos dias nublados” que o cinema vem enfrentando e conseguiu escapar do previsível. Tár chega ao Brasil em 26 de janeiro.

No ano passado, o diretor já havia se animado com uma produção independente de terror: o filme Pearl, que estreia por aqui em fevereiro. De acordo com ele, a produção estrelada pela jovem Mia Goth é tão “perturbadora” que ele teve dificuldades para dormir por um tempo. “Ti West (o diretor) e sua musa e parceira criativa (Mia) sabem como brincar com a audiência — antes de apunhalar nosso peito com uma faca e torcê-la dentro de nós”, escreveu ele num longo elogio à produção.