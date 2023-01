A piada infame de Eddie Murphy com Will Smith no Globo de Ouro

Eddie Murphy foi homenageado no Globo de Ouro 2023 com o prêmio Cecil B. DeMille e aproveitou seu discurso para fazer uma piada infame com Will Smith. O ator aconselhou os novatos da indústria a fazer três coisas para chegarem ao topo, com regras que ele mesmo pratica: pagar impostos, cuidar da própria vida e manter o nome da esposa de Will Smith fora de suas bocas — um deboche direto à piada feita por Chris Rock no Oscar do ano passado que desencadeou Smith a subir no palco e dar um tapa em seu rosto.

Confira: