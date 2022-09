O filme perturbador que tirou o sono de Martin Scorsese

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dentre as aguardadas produções que estrearam no Festival de Veneza este ano, um filme específico chamou a atenção do aclamado cineasta Martin Scorsese – e, com certeza, o fez perder algumas noites de sono. “Profundamente perturbador, hipnotizante e selvagem” foram alguns dos adjetivos usados pelo diretor para descrever Pearl. O longa de terror é um prelúdio que conta a história de origem da vilã de X – A Marca da Morte, ambos dirigidos por Ti West e protagonizados por Mia Goth.

“Fiquei fascinado, depois perturbado, depois tão perturbado que tive problemas para dormir. Mas eu não conseguia parar de assistir”, disse Scorsese em uma crítica publicada no site /Film. “Os filmes de Ti West têm uma energia tão rara hoje em dia, alimentada por um amor puro pelo cinema. Você sente isso em cada quadro. West e sua musa e parceira criativa Mia Goth realmente sabem como brincar com seu público… antes de enfiar a faca em nossos peitos e começar a torcer”, acrescentou.

Pearl já chegou aos cinemas dos Estados Unidos e durante seu final de semana de estreia arrecadou 3 milhões de dólares. No filme, ainda sem previsão de estreia no Brasil, Mia Goth interpreta Pearl, jovem que vive em uma fazenda remota no Texas e sonha em se tornar uma estrela de cinema. A aspirante a atriz, porém, não mede esforços para atingir seus objetivos. Recentemente, a A24, produtora do longa, anunciou o último filme que encerrará a trilogia de terror de Ti West. MaXXXine trará novamente Mia Goth no papel da protagonista de X – A Marca da Morte em busca da fama nos anos 1980.