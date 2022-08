Filme ‘X ‘ vai do grotesco ao riso para expor os bastidores da pornografia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Maxine (Mia Goth) sempre sonhou em ser uma estrela. A forma que encontrou para brilhar foi se tornar atriz pornô. Wayne (Martin Henderson), seu namorado e produtor de filmes adultos, ressaltava que ela tinha o famoso “fator X” e que, em breve, todos conheceriam seu nome. O sonho, porém, se transforma em pesadelo quando eles, juntamente com uma pequena equipe de filmagens, se enfiam em uma casa isolada no meio do Texas para gravar — e se deparam com um casal de velhinhos que de fofos não tem nada. Ambientado no final da década de 1970, X – A Marca da Morte, que acaba de chegar aos cinemas brasileiros, mistura boas doses de humor ácido para retratar o universo de produções pornô a uma trama de horror que cumpre exatamente o que promete: cenas grotescas de revirar o estômago.

Dirigido por Ti West, o longa-metragem opta por preparar bem o terreno antes de abraçar as mortes sanguinolentas — terreno esse que flerta mais com a comédia. Lorraine, interpretada por Jenna Ortega, embarca na viagem só para ajudar o namorado, um cineasta que quer fazer um pornô de arte digno de grandes festivais de cinema. A jovem passa por momentos desconfortáveis tendo que ajudar na gravação das cenas de sexo, mas, apesar de ser puritana dos pés a cabeça, ela muda sua visão sobre o mundo das produções adultas e toma uma atitude que abala a frágil masculinidade do namorado “desconstruído”.

Outro assunto abordado pelo filme é o embate entre juventude e velhice. Pearl, a idosa dona da propriedade, desafia a lógica do que se espera de uma pessoa de idade avançada. O debate, porém, acaba saindo pela tangente já que não é a pretensão de Ti West aprofundá-lo. A partir da segunda metade da trama é que os fãs de slahsers — aquele gênero clássico do terror com assassinos malucos — ficam felizes. As sequências de morte são de impressionar graças à criatividade e à brutalidade das cenas. Sucesso lá fora, o filme será expandido em um derivado para contar a história de Pearl.