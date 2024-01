Globo de Ouro: onde assistir os filmes e séries premiados

A 81ª edição do Globo de Ouro realizada neste domingo, 7, premiou as melhores produções do cinema e da TV. Entre os filmes aclamados, Oppenheimer foi o grande vencedor da noite, faturando cinco estatuetas: melhor diretor para Christopher Nolan, ator para Cillian Murphy, ator coadjuvante para Robert Downey Jr., trilha sonora de cinema e melhor filme dramático. Nas categorias de televisão, Succession foi a principal laureada com as vitórias de melhores ator, atriz e ator coadjuvante de série dramática para Kieran Culkin, Sarah Snook e Matthew Macfadyen, respectivamente, além do troféu de melhor série. Confira a seguir onde assistir os vencedores:

CINEMA

Oppenheimer

Prêmios: melhor filme dramático, melhor diretor, melhor ator em drama, melhor trilha, melhor ator coadjuvante.

Onde assistir: ClaroTV+ e plataformas de aluguel digital

Pobres Criaturas

Prêmios: melhor filme de comédia ou musical, melhor atriz em comédia ou musical para Emma Stone.

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 1º de fevereiro

Barbie

Prêmios: melhor canção original, realização cinematográfica e de bilheteria.

Onde assistir: HBO Max e plataformas de aluguel digital

Assassinos da Lua das Flores

Prêmios: melhor atriz em drama para Lily Gladstone.

Onde assistir: Claro TV+ plataformas de aluguel digital

Os Rejeitados

Prêmios: melhor ator em comédia ou musical para Paul Giamatti, melhor atriz coadjuvante para Da’Vine Joy Randolph.

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 11 de janeiro

Anatomia de Uma Queda

Prêmios: melhor filme em língua não inglesa, melhor roteiro.

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 25 de janeiro

TELEVISÃO

Succession

Prêmios: melhor série dramática, melhor ator em drama, melhor atriz em drama, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante.

Onde assistir: HBO Max

O Urso

Prêmios: melhor série de comédia ou musical, melhor ator em comédia ou musical para Jeremy Allen White, melhor atriz em comédia ou musical para Ayo Edebiri.

Onde assistir: Star+

Treta

Prêmios: melhor série limitada ou telefilme, melhor ator em série limitada ou telefilme, melhor atriz em série limitada ou telefilme, para Steven Yeun e Ali Wong, respectivamente.

Onde assistir: Netflix

The Crown

Prêmios: melhor atriz coadjuvante para Elizabeth Debicki.

Onde assistir: Netflix

Ricky Gervais, Armageddon

Prêmios: melhor performance em stand-up ou comédia para a TV

Onde assistir: Netflix

