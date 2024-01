Os looks de gala dos famosos no red carpet do Globo de Ouro 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Primeira cerimônia hollywoodiana do ano, o Globo de Ouro oficializa o início da temporada de premiações, época mais exaustiva do ano para os personal stylists das estrelas e uma das mais prazerosas para fashionistas de todo o mundo. Vestindo alguns dos estilistas mais exclusivos da moda, astros internacionais planejam adornar seus discursos de vitória com trajes memoráveis — pelo bem ou, acidentalmente, para o mal. Do deslumbrante ao questionável, confira quem passa pelo tapete de entrada da premiação na noite deste domingo, 7 de janeiro: