Faustão: O que se sabe até agora do estado de saúde do apresentador

Seis meses após passar por um transplante de coração, o apresentador Fausto Silva, 73 anos, foi internado no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com problemas renais. Desde o ano passado, Faustão já passava por sessões de hemodiálise nos rins, um efeito decorrente da insuficiência cardíaca, problema inicial que o levou à fila prioritária do Sistema Único de Saúde (SUS) em agosto de 2023. Fontes próximas ao caso confirmam a VEJA que, agora, um transplante de rins é uma possibilidade analisada pela equipe médica e a família. Hospital e parentes, porém, não se manifestaram oficialmente desde que a notícia se espalhou pela imprensa na noite de segunda-feira, 26.

Com a nova internação, o nome de Fausto Silva entrou na lista de termos mais buscados do Google Trends, com mais de 20 mil pesquisas entre segunda e terça. Apresentador da Globo entre 1989 e 2021, Fausto Silva comandou o Domingão do Faustão por mais de 30 anos. Em 2022, ele foi contratado pela Band, onde apresentou o Faustão na Band até meados de 2023, quando se afastou dos palcos para dar atenção à saúde.

Histórico

Fausto Silva foi submetido a uma cirurgia para transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023, no Hospital Israelita Albert Einstein. Internado desde 5 do mesmo mês, ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e os médicos indicaram o procedimento no dia 20, quando seu quadro se agravou. Desde então, ele estava na fila aguardando pelo transplante e uma corrente de solidariedade foi formada por familiares e amigos para incentivar a doação de órgãos. Segundo o Einstein, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionou o hospital durante a madrugada e teve início uma avaliação para verificar a compatibilidade do órgão, considerando o tipo sanguíneo B. “A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30”, informou, em nota, o hospital.

Poucos dias depois, Fausto concedeu uma entrevista dizendo que se sentia bem e renovado. “Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo”, contou ele, detalhando ainda como estava sendo a recuperação. “Ontem parecia que eu estava num dia normal na minha vida. Sentei, andei, conversei. É um absurdo poder fazer tudo isso.”

A insuficiência cardíaca é uma condição que leva o coração a perder a capacidade de bombear o sangue de forma adequada para atender às necessidades do organismo. Os pacientes costumam ter sintomas como falta de ar, tontura, cansaço, dificuldade para caminhar, tosse e inchaço nas extremidades do corpo. No mundo, mais de 64 milhões de pessoas são afetadas pela doença. No período de cinco anos após o diagnóstico, apenas 25% dos pacientes sobrevivem. Por isso, o transplante é indicado em casos graves e que não são estabilizados com outras formas de tratamento.