Boletim médico de Fausto Silva confirma transplante de rim; saiba mais

Fausto Silva foi internado no domingo, 25, para realizar um transplante de rim. Nesta terça-feira, 27, após um longo período de silêncio sobre a internação, o Hospital Israelita Albert Einstein, enfim, se pronunciou e confirmou a internação do comunicador. De acordo com o comunicado dos médicos, Faustão se preparou para a transplantação no domingo, e a operação foi realizada na manhã de segunda. A cirurgia foi necessária em função do agravamento de uma doença renal crônica. Todo o procedimento contou com o aval da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a certificação de compatibilidade do rim doado. No momento, o apresentador está sob a observação da equipe do Einstein.

O boletim é assinado por Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal; Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal; Fernando Bacal, cardiologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica.

Confira o boletim médico na íntegra:

O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico.

O que aconteceu com Faustão

Fausto Silva foi submetido a uma cirurgia para transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023, no Hospital Israelita Albert Einstein. Internado desde 5 do mesmo mês, ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e os médicos indicaram o procedimento no dia 20, quando seu quadro se agravou. Ele estava na fila aguardando pelo transplante e uma corrente de solidariedade foi formada por familiares e amigos para incentivar a doação de órgãos. Segundo o Einstein, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionou o hospital durante a madrugada e teve início uma avaliação para verificar a compatibilidade do órgão, considerando o tipo sanguíneo B. “A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30”, informou, em nota, o hospital.

Poucos dias depois, Fausto concedeu uma entrevista dizendo que se sentia bem e renovado. “Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo”, contou ele, detalhando ainda como estava sendo a recuperação. “Ontem parecia que eu estava num dia normal na minha vida. Sentei, andei, conversei. É um absurdo poder fazer tudo isso.”

A insuficiência cardíaca é uma condição que leva o coração a perder a capacidade de bombear o sangue de forma adequada para atender às necessidades do organismo. Os pacientes costumam ter sintomas como falta de ar, tontura, cansaço, dificuldade para caminhar, tosse e inchaço nas extremidades do corpo. No mundo, mais de 64 milhões de pessoas são afetadas pela doença. No período de cinco anos após o diagnóstico, apenas 25% dos pacientes sobrevivem. Por isso, o transplante é indicado em casos graves e que não são estabilizados com outras formas de tratamento.