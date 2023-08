Faustão está há doze dias internado em SP; entenda o caso

Faustão, aos 73 anos, está internado desde 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 17, em boletim divulgado pelo próprio hospital. Em tratamento de compensação clínica para insuficiência cardíaca, o apresentador “encontra-se estável e em cuidados intensivos”, segundo a nota.

Fausto Silva estava de férias em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ao Brasil recentemente. Na sexta-feira, 18, irá ao ar uma última edição inédita de Faustão na Band, ainda sob seu comando. Ele deixou o programa em junho. Segundo apuração de VEJA, executivos da Band teriam proposto uma redução de salário do apresentador em torno de 3 milhões de reais. Insatisfeito com as novas condições, passou o bastão para o filho João Guilherme e a apresentadora Anne Lottermann, que já o apoiavam no palco do programa. Faustão esteve à frente do programa por um ano e meio, após sair da Globo, em 2021.

