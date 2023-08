Médico explica insuficiência cardíaca que acomete Faustão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Faustão está internado há cerca de uma semana em São Paulo devido a uma insuficiência cardíaca. A coluna ouviu o cirurgião cardiovascular Edmo Atique Gabriel para explicar detalhes desses sintomas e as possíveis causas.

“Quando se pensa em doença cardiovascular, certamente a condição mais temida é a insuficiência cardíaca, que se contextualiza muito bem quando o indivíduo tem histórico de vários infartos do miocárdio, em caso de reumatismo das válvulas cardíacas (febre reumática), doença de Chagas em fase avançada e arritmias cardíacas. Ela se caracteriza por limitação física, muita falta de ar, inchaço nas pernas, distensão abdominal, redução do fluxo urinário, alterações cognitivas e de memória, retenção excessiva de líquidos e, o mais marcante, a necessidade de utilizar grande quantidade de medicamentos em doses geralmente elevadas. Como impacto final, a qualidade de vida entra em descenso, gerando depressão e alterações de autoestima. De acordo com a progressão dos sintomas e a constatação da perda quantitativa e qualitativa de força do coração, em exames como teste cardiopulmonar e ecocardiograma, a insuficiência do coração pode ser tratada de uma forma mais individualizada. As pessoas precisam mudar seu estilo de vida e focar no compromisso de manter uma rotina de atividades físicas, sempre respeitando seus limites e obedecendo às recomendações médicas”.





