Emmy 2023: Como assistir à premiação na TV e online

Marcada inicialmente para o dia 18 de setembro do ano passado, a cerimônia de premiação do Emmy de 2023 vai acontecer, finalmente, nesta segunda-feira, 15, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No Brasil, o evento que celebra os maiores destaques da televisão americana será transmitido ao vivo a partir das 21h30 no canal por assinatura TNT e no streaming HBO Max, onde também ficará disponível na íntegra por seis meses para assinantes.

Tradicionalmente realizado no final do verão americano, o Emmy adiou a edição de 2023 em função da greve de diretores e atores em Hollywood, que paralisou as atividades por meses na indústria. Apesar disso, o prêmio manteve o cronograma e vai consagrar produções exibidas entre 1º de junho de 2022 e 31 de maio de 2023, fazendo com que algumas séries concorram por tramas anteriores — The Crown e O Urso, por exemplo, foram indicadas, respectivamente, por suas quinta e primeira temporadas, respectivamente, que são de 2022 — e não pela sexta e segunda, lançadas no ano passado.

A noite que marcará a 75ª edição do prêmio terá o ator Anthony Anderson como anfitrião. Já a transmissão brasileira ficará a cargo de Ana Furtado, contando também com comentários da jornalista Aline Diniz e do ator Ícaro Silva, e uma cobertura do tapete vermelho feita por Carol Ribeiro direto de Los Angeles.

Entre os canais e plataformas indicadas, o grande destaque é a HBO, que lidera com 127 indicações puxadas pela ultima temporada de Succession, o programa mais indicado da noite, e outras produções aclamadas, como a sátira The White Lottus e o o apocalipse zumbi The Last of Us.

