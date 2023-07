De ‘Heartstopper’ a ‘O Urso’: o que ver no streaming em agosto

O mês de agosto está recheado de novidades no streaming, com o retorno de séries aclamadas pelo público — como a excelente O Urso, do Star+, e a trama adolescente de sucesso Heartstopper, da Netflix. A lista também inclui um instigante documentário sobre a batalha judicial midiática entre os atores Johnny Depp e Amber Heard, além de uma promissora produção nacional, Cangaço Novo. Confira os principais lançamentos para marcar na agenda:

Physical (3ª temporada)

Quando: 2 de agosto

Onde: Apple TV+

Essa produção afiada sobre a era oitentista da ginástica aeróbica chega a sua terceira e última temporada. Após aprofundar o debate sobre a insatisfação de uma vida pautada pelas aparências nos episódios anteriores, a série agora mostra como Sheila (Rose Byrne), que acabou de chegar ao auge do estrelato fitness, passa a ser assombrada por uma nova concorrente do ramo — interpretada por Zooey Deschanel, da série New Girl.

Heartstopper (2ª temporada)

Quando: 3 de agosto

Onde: Netflix

Baseada na graphic novel homônima, a série adolescente conquistou os espectadores de diferentes idades ao acompanhar o florescimento do amor entre Nick e Charlie. Leve e cativante, prova que o final feliz é possível para todos. A nova temporada, entretanto, se aprofunda em questões um pouco mais dramáticas ao acompanhar o desdobramento dos relacionamentos dos vários casais da trama. Enquanto lidam com dilemas escolares comuns dessa época da vida, os jovens fazem uma excursão à Paris.

Only Murders in the Building (3ª temporada)

Quando: 8 de agosto

Onde: Star+

Unindo comédia ao filão clássico do “quem matou?”, Only Murders in the Building conta com um trio de protagonistas de carisma extraordinário: juntos, Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short garantem a química que engrandece um roteiro sagaz. A terceira temporada repete a fórmula acertada de convidados especiais, trazendo Meryl Streep e Paul Rudd para a trama.

Agente Stone

Quando: 11 de agosto

Onde: Netflix

Na onda das produções de espionagem que têm feito barulho no entretenimento, o filme é protagonizado por Gal Gadot e acompanha uma agente especial de uma misteriosa organização em prol da paz no mundo. Ela deve proteger o bem mais valioso (e perigoso) da instituição, chamado de Coração, das garras de uma hacker.

Johnny Depp x Amber Heard

Quando: 16 de agosto

Onde: Netflix

Um dos maiores julgamentos envolvendo personalidades de Hollywood dos últimos anos, a batalha judicial hipermidiática entre o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard ganha um novo e instigante documentário. Em três partes, a produção promete examinar os depoimentos dos atores, mostrando-os lado a lado pela primeira vez. Segundo a Netflix, o objetivo da diretora Emma Cooper é analisar o imbróglio com um “panorama neutro do que acontece quando o tribunal da opinião pública começa a ofuscar a realidade”.

Cangaço Novo

Quando: 18 de agosto

Onde: Amazon Prime Video

Ambientada no Nordeste brasileiro, Cangaço Novo acompanha história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário de São Paulo que não tem memórias da sua infância, mas ao descobrir que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense, viaja até a cidade da família. Lá, cultuado pela semelhança com seu falecido pai, se torna o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo de uma gangue, enquanto sofre para manter seus valores.

O Urso (2ª temporada)

Quando: 23 de agosto

Onde: Star+

Uma das produções mais aguardadas do semestre, O Urso retorna para sua segunda temporada. Entre as facas e panelas dos bastidores de um restaurante — e rompendo com o glamour idealizado da gastronomia –, a série tem ritmo frenético e apresenta uma imersão realista naquele universo. Os novos episódios aprofundam as jornadas individuais dos membros da equipe liderada pelo chef Carmy (Jeremy Allen White), forçados a confrontarem passado e futuro ao mesmo tempo.

