Copa do Mundo: a fera feminina que domou Galvão Bueno

A jornalista Ana Thaís Matos se tornou a primeira mulher a comentar um jogo do Brasil em uma Copa do Mundo neste ano. No mundial sediado no Catar, a paulistana de 37 anos abre espaço para outras colegas na Globo ao dividir a cabine de transmissão com Roque Júnior e ninguém menos do que Galvão Bueno. Com a responsabilidade do cargo, Ana Thaís enfrenta o machismo do público majoritariamente masculino, mas sai dessa Copa com outro grande feito: domar o principal narrador da casa. Acostumado a trabalhar com o “clube do Bolinha”, Galvão Bueno precisou de três jogos para se adaptar à presença da parceira de trabalho.

Ana Thaís Matos nasceu em São Paulo, trabalhou nas redações de Lance!, BandSports e Rádio Globo. Passou por SporTV, onde ganhou destaque por seus comentários no programa Troca de Passes. Em 2019, se tornou a primeira mulher a comentar um jogo do Campeonato Brasileiro masculino, e foi a única mulher a conquistar a vaga inédita para comentar a Copa do Mundo diretamente do Catar.

Nas partidas do Brasil contra Sérvia e Suíça, Bueno ignorou todos os apontamentos de Ana Thaís a respeito da performance em campo da Seleção Brasileira. No primeiro, o veterano não repercutiu nenhuma fala certeira da colega, como a necessidade do time comandado por Tite de aproveitar as bolas espalmadas pelo goleiro sérvio – o que eventualmente resultaria em um gol do Brasil. A diferença de tratamento com a comentarista foi notada por telespectadores e pela direção da Globo, já que, curiosamente, Galvão passou a ser mais comunicativo com a colega no último confronto brasileiro, contra Camarões na última sexta, 2. Nesta segunda, 5, a Seleção Brasileira joga as oitavas contra a Coreia, e, assim como o desempenho do futebol será analisado, o comportamento de Galvão também será observado atentamente.