Copa do Mundo: a audiência expressiva da Globo com Brasil x Suíça

Com o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira, 28, a Globo conquistou mais uma audiência alta com a transmissão do confronto contra a Suíça: pico de 48 pontos e 73% de share (televisores sintonizados) na Grande São Paulo, de acordo com dados prévios da Kantar Ibope Media. O ibope é um pouco menor do que a estreia contra a Sérvia na quinta-feira, 24, quando a emissora atingiu o pico de 53 pontos com média de 49,8. Enquanto a Globo marcava 46 pontos com Brasil x Suíça, as concorrentes repetiram o vexame de registrar menos do que 2 pontos. TV Cultura e Band chegaram a marcar menos do que 1 ponto. A Globo não marca mais audiências de 50 pontos com novelas há anos. A última vez que havia conquistado um ibope tão expressivo foi na última Copa do Mundo, na Rússia, em 2018.