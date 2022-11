Copa do Mundo: a audiência altíssima da Globo com Brasil x Sérvia 

A Globo registrou uma audiência altíssima com o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira, 24, no confronto contra a Sérvia. Segundo dados prévios da Kantar Ibope Media, na Grande São Paulo, a emissora chegou a atingir um pico de 50 pontos de ibope e mais de 75% de share (televisores sintonizados) no primeiro tempo da partida em que a Seleção Brasileira fez sua estreia no Catar. No mesmo horário, Record e SBT registraram menos do que 2 pontos de audiência, enquanto Band, Cultura e RedeTV! marcaram abaixo de 1 ponto. Atualmente, cada ponto representa 74.666 domicílios em São Paulo.

Com novelas em baixa há anos, a Globo não alcançava batia 50 pontos de audiência desde a última Copa do Mundo, na Rússia, quando Brasil jogou contra a Bélgica nas quartas de final. Aquele jogo pontuou 55 de média, 58 de pico. A maior média da emissora neste ano foi com Pantanal, novela das 9 que antecedeu Travessia, quando a trama de Bruno Luperi marcou 34 pontos em um dos capítulos.