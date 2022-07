Ator de ‘Stranger Things’ confirma: ‘Está 100% claro que Will é gay’

Quando Will Byers foi introduzido ao mundo em Stranger Things, era uma criança reclusa e insegura lidando com monstros e dificuldades de socialização. Quatro temporadas depois, já adolescente, voltou a ganhar foco na narrativa ao deixar escapar nas entrelinhas sua paixão pelo melhor amigo, Mike. Se a série não declara a sexualidade de Will com todas as letras, o intérprete Noah Schnapp o faz sem medo: “Agora está 100% claro que ele é gay e ama o Mike”, declarou na quinta-feira, 7, em entrevista à revista americana Variety.

Um dos destaques da temporada inicial da produção, Will perdeu espaço ao longo das temporadas, mas os indícios de sua sexualidade estavam lá desde o começo. É o que afirma Noah, que deve voltar a ganhar protagonismo na fase final da produção. “Isso sempre esteve lá, mas não sabíamos se era apenas ele crescendo mais devagar do que os amigo. Agora que ele está mais velho, virou uma coisa real e muito óbvia.”

Aos 17 anos, o ator é o mais novo do grupo de protagonistas e cresceu diante das câmeras, muitas vezes sendo questionado sobre a sexualidade do personagem. “Tem sido um desafio, mas acho divertido me colocar no lugar dele”, conta o ator, que diz não teve acesso privilegiado à jornada de seu personagem desde o início. “Fui descobrindo junto com o público. Eles não me contam nada porque estou sempre dando spoilers”, brinca ele.

Com o arco da sexualidade de Will desenvolvido e a relação dele com o vilão Vecna deixada implícita no final da temporada, é provável que o personagem volte a lidar mais ativamente com as questões sobrenaturais na fase final da trama, enquanto se aprofunda em seus conflitos pessoais. “Os Duffers disseram que focarão mais no Will e irmão desenvolver essa história. É animador”, conclui ele, referindo-se à dupla de irmãos que são autores de Stranger Things