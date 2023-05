As revelações de Sandy e Wanessa sobre rivalidade no ‘Domingão com Huck’

O Domingão com Huck desta semana teve nostalgia em dose dupla no palco: o apresentador convidou Sandy e Wanessa Camargo para serem juradas do quadro Dança dos Famosos, e colocou as cantoras — apontadas como rivais durante grande parte da carreira — para cantarem lado a lado e esclarecerem a relação. “A briga que nunca existiu”, disse Sandy. “A gente cresceu meio juntinhas, os pais eram amigos há muitos anos, e aí eu me lancei e começou essa sacanagem.“, complementou Wanessa, que disse que sempre admirou a filha de Xororó.

As duas, no entanto, confessaram que os boatos atrapalharam uma aproximação maior entre a dupla. “Isso acabou afastando a gente. Eu tinha dúvidas se ela realmente gostava de mim, e ela também”, disse Wanessa, narrando em seguida o momento que marcou a união das duas e o fim dos questionamentos. “A gente estava se encontrando em vários lugares e eu falei pra ela: ‘cara, se algum dia te falaram alguma coisa, é mentira, porque eu sou muito sua fã”, disse Wanessa. “Foi muito lindo, e a gente já era mãe”, complementou Sandy, que hoje em dia troca várias dicas com Wanessa. “Nós, mulheres, sempre somos colocadas como rivais”, lamentaram as filhas de Zezé e Xororó.

Nascidas com um mês diferença, Sandy e Wanessa cresceram próximas por causa da relação dos pais — Wanessa, inclusive, revelou que foi assistir a um dos primeiros shows de Sandy e Junior quando os três ainda eram crianças. Nos anos 2000, época em que a intérprete de O Amor Não Deixa se lançou na carreira, as comparações começaram e, junto com elas, boatos de uma rivalidade. “Eu, de repente, me vi sendo colocada em comparação com uma pessoa que, para mim, eu tinha que comer muito arroz e feijão para chegar lá”, explicou Wanessa.

Com isso esclarecido, as duas, que já dividiram o palco durante a turnê da Sandy, no ano passado, se divertiram com um vídeo que simulava e rivalidade e relembraram momentos marcantes da carreira. Elas também receberam Vitor Kley no palco e cantaram juntas pela primeira vez na televisão, entoando os sucessos de cada uma e a parceria Leve, lançada por elas como parte do projeto Nós, Voz, Eles, de Sandy.