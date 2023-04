Clássico sertanejo, ‘Evidências’ vai virar filme com Fábio Porchat e Sandy

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Lançada nos anos 1990 por Chitãozinho e Xororó, Evidências virou um clássico inquestionável da música brasileira — há até quem brinque que a canção seria uma alternativa ao hino nacional. Eis que Fábio Porchat encontrou a oportunidade de ouro para levar o hit às telas de cinema: nesta quinta-feira, 6, o ator e humorista anunciou em seu Instagram que contracenará com ninguém menos que a própria Sandy em uma comédia romântica inspirada na música.

“E se eu te dissesse que o filme tem como pano de fundo a música Evidências? Já tá mais atento, né? “, escreveu Porchat. “E se em cima disso eu usasse um super trunfo? Meu par romântico é a filha do hômi: Sandy!!!! Toma sociedade!”. As filmagens do longa Evidências do Amor já se iniciaram. Confira: