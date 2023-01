As respostas irônicas de Piqué para a canção de Shakira

A cantora Shakira alcançou o topo das paradas musicais do mundo neste fim de semana com Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, um hit repleto de indiretas ao ex-marido, Gerard Piqué, a quem acusa de traição. Na canção, inclusive, faz questão de dizer como o jogador de futebol decaiu ao trocá-la por outra mulher. “Trocou um Rolex por um Casio, trocou uma Ferrari por um Twingo”, cita a cantora colombiana em um trecho. Ela faz referência a marcas de luxo de relógio e carro e outras versões baratas. O Renault Twingo é um carro popular vendido na Europa e custa aproximadamente 11.000 reais. Já uma Ferrari varia entre 3 e 8 milhões de reais. Numa resposta irônica à canção, Piqué chegou neste domingo, 15, em um evento dirigindo justamente um Twingo, comprovando o ponto da ex-esposa. Durante uma live no YouTube, o jogador também anunciou o patrocínio da marca de relógios Casio em um torneio de futebol que ele administra. A lavação de roupa suja parece longe do fim.

