Shakira e mais três cantoras que já mandaram recado para os ex em canções

Atualmente separada de Gerard Piqué, a cantora Shakira decidiu dar algumas alfinetadas no ex em sua nova música. Lançada na noite desta quarta-feira, 11, Shakira Bzrp Music Sessions 53, produzida pelo DJ argentino Bizarrap, contém visíveis indiretas para o ex-jogador do Barcelona. Em um dos trechos da canção, a colombiana entoa: “Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você”. Ao que tudo indica, Shakira faz menção à atual namorada de Piqué, Clara Chía Mari, de 23 anos. “Eu valho duas de 22. Você trocou uma Ferrari por um Twingo”, detona. A evidência mais clara de que a artista está se referindo ao ex vem de uma parte da música em que ela usa a palavra salpique (que em português significa respingado, no contexto da música), com destaque para a pronúncia de ‘pique’ – alguém ainda duvida de que se trata de Piqué?

Juntos há 12 anos, o relacionamento de Shakira e Piqué chegou ao fim em junho do ano passado. Nas redes sociais, os dois fizeram um post simples anunciando a separação e não deram mais detalhes. O motivo por trás do rompimento seria uma traição do ex-jogador do Barcelona, segundo tabloides internacionais. Com a nova música, Shakira adentra a seara de cantoras que decidiram transformar mágoas de relacionamentos passados em canções. Confira 3 outras artistas que, assim como a colombiana, já mandaram indiretas para o ex em músicas:

Olivia Rodrigo, em drivers license

Mais nova expoente da chamada sofrência teen, a atriz e cantora Olivia Rodrigo fez sua estreia no mundo da música com SOUR, álbum repleto de mensagens para o ex-namorado, Joshua Basset. Na canção drivers license, responsável por alçar a jovem ao sucesso, ela fala sobre ter finalmente tirada sua carteira de motorista, enquanto sofre pelo coração partido e pelo fato de não poder mais dirigir até a casa do amado, que a deixou.

Taylor Swift, em Dear John

O que não falta na carreira da americana Taylor Swift são músicas referentes a seus relacionamentos. Com uma discografia muito autobiogréfica, a cantora já expôs diversos de seus ex-namorados e como alguns fizeram ela sofrer. Em Dear John, apesar de Swift nunca ter confirmado, a mensagem é clara para John Mayer, cantor com quem teve um breve (e conturbado) romance quando tinha 19 anos e ele, 32. Além dessa música, vale mencionar All Too Well, que narra o término intenso entre Swift e Jake Gyllenhaal.

Britney Spears, em Everytime

Um dos casais mais quentes dos anos 2000, Britney Spears e Justin Timberlake tiveram um término público regado a indiretas através de músicas. A canção Everytime é uma resposta da princesinha do pop à música Cry Me a River, na qual Timberlake acusou a ex-namorada de tê-lo traído. “Por favor me perdoe, minha fraqueza causou seu sofrimento. E essa música é meu pedido de desculpas”, diz Spears na letra.

