Pop vingativo: Shakira, Miley e a nova onda de canções para expor o ex

Com batidas animadas e letras empoderadas, Shakira, Miley Cyrus e SZA alcançaram os topos das paradas musicais americanas nos últimos dias com canções que atacam seus ex. Em tom de vingança, as artistas atestam que falar de dores amorosas e traições pode ser mais do que um processo de cura: é também um bocado lucrativo. Separada de Gerard Piqué desde o ano passado, Shakira lançou ma quarta-feira, 11, o hit Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 sem poupar o jogador de futebol espanhol de críticas com versos ácidos. “Você dá uma de campeão/ E quando mais precisei, você mostrou sua pior versão/ Desejo que você fique bem com minha suposta substituta/ Ah, muita academia /Mas treine o cérebro um pouquinho também /Trocou uma Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Casio”, alfineta a colombiana na canção, que passa longe de melodias melancólicas. “Percebi que não é culpa minha que te critiquem/ Eu só faço música /Foi mal que salpique em você”, continua ela, fazendo trocadilho com o nome do ex com o termo “salpique”. Só no YouTube, o clipe ostenta 124 milhões de visualizações. No Spotify, é a segunda música mais ouvida no mundo.

Mais do que relembrar como foram os relacionamentos, como faz Taylor Swift e diversos outros artistas há séculos, Shakira, Miley e SZA escreveram letras com altas doses de ironia e rancor, mas com um véu que passa a impressão de que já superaram o antigo relacionamento desastroso. Os elementos compõe a fórmula rentável do sucesso das três artistas. Morrer de amor jamais, e lucrar em cima de chifres pelo menos enche a conta bancária.

Após uma relação de dez anos com Liam Hemsworth, com quem terminou e voltou algumas vezes, Miley Cyrus lançou recentemente o single Flowers, sua composição para o disco inédito Endless Summer Vacation, que deve ser liberado em março. A música também traz boas (in)diretas para o ex-marido ao lembrar da casa do casal em Malibu que pegou fogo em 2018 e respostas à canção When I Was your Man, de Bruno Mars, que teria sido dedicada pelo ator à Miley durante a cerimônia do casamento. “Nós estávamos bem até que não estávamos mais Construímos uma casa e a vimos queimar /Posso comprar flores para mim mesma /Posso segurar minha própria mão /Falar comigo mesma por horas /Posso me amar melhor do que você consegue”, canta a americana. Há ainda o rumor de que o clipe gravado pela artista tem como locação a casa onde Liam se encontrava com amantes. Flowers é a top 1 mundial no Spotify e já ultrapassou mais de 10 milhões de reproduções em um só dia na plataforma.

A americana SZA lançou seu segundo disco, SOS, repleto de letras sinceronas, principalmente Kill Bill, em que reflete sobre a vontade que tem de matar seu ex e a atual namorada dele. “Talvez eu mate meu ex /Não é a melhor ideia /A nova namorada dele será a próxima/ como eu cheguei aqui?/ Prefiro estar na cadeia do que sozinha”, canta ela no refrão. A música é a terceira no ranking mundial do principal serviço de streaming musical.