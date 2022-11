As armas de Casimiro para dar olé na Globo em transmissão da Copa

Mesmo antes da final da Copa do Mundo, já é possível afirmar que um brasileiro se sagrou campeão em 2022. O streamer brasileiro Casimiro, com suas transmissões descompromissadas e repletas de piadas de tiozão, conquistou os espectadores. Na tarde desta segunda-feira, 28, na vitória da seleção brasileira contra a Suíça, o streamer cravou 4,2 milhões de espectadores em sua live, tornando-se a segunda maior audiência da história da plataforma, e superando o lançamento ao vivo de um foguete da SpaceX, de Elon Musk. Detalhe: uma audiência feita apenas de brasileiros, já que a transmissão é restrita ao território nacional por causa dos direitos acertados com a Fifa. O primeiro lugar nesse tipo de transmissão, no entanto, ainda está longe. Ele pertence ao salto de paraquedas da estratosfera realizado em 2012 pelo austríaco Felix Gaumgartner, visto ao vivo no YouTube por mais de 8 milhões de pessoas, audiência maior que de muita novela da Globo.

O que fez Casimiro se tornar esse fenômeno nas redes foi, em primeiro lugar, sua espontaneidade. O streamer já possui um público cativo que o acompanha em suas lives. Torcedor fanático do Vasco da Gama, ele ficou conhecido por transmitir e comentar jogos de futebol com seu jeito debochado e divertido. E ganhou audiência comentando também programas toscos como Vai Dar Namoro, do Rodrigo Faro, e Pesadelo na Cozinha, do chef Erick Jaquin.

A transmissão dos jogos é feita por meio de seu canal no YouTube, o Cazé TV, a partir de uma parceria feita com a Fifa. A Globo, que detém os direitos dos jogos na TV aberta, não tem a exclusividade nas transmissões na internet. Ou seja, quem quiser acompanhar os jogos pode ver direto no computador sem precisar assinar Globoplay ou SporTV. O resultado é um baita 7 a 1 na Globo, já que o YouTube é de graça e o acesso é muito mais fácil.

Engana-se quem pensa que as transmissões de Cazé são amadoras. Apesar do jeitão debochado, dos palavrões, das piadas de tiozão e, em alguns casos, até o uso de expressões homofóbicas, Cazé contratou uma equipe de peso, como os ex-jogadores Juninho Pernambucano, Denílson, Edmilson e Marcelo, além de narradores profissionais como Luís Felipe Freitas e Chico Pedrotti. Ele enviou ainda para o Catar os jornalistas André Hernan, Alexandre Oliveira e Isabella Pagliari e — o grande acerto da transmissão — o humorista Diogo Defante, que foi ao país árabe apenas para dar aquele ar caótico e engraçadíssimo às transmissões.

Ao streamer cabe o papel de coordenador da bagunça. Casimiro funciona como uma espécie de apresentador de programa de domingo, comentando as jogadas, fazendo piadas e chamando os repórteres para falar ao vivo. O ponto negativo, no entanto, é o caráter machista das transmissões. Enquanto a Globo ganhou inúmeros elogios por suas contratações de excelentes narradoras e comentaristas femininas, a equipe de Cazé é majoritariamente masculina.