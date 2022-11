Copa do Mundo abraça a internet com Casimiro na transmissão digital

Para a maioria da população brasileira, Copa do Mundo é sinônimo de ligar a televisão na Globo e comemorar gols da seleção com a narração emocionada de Galvão Bueno. O torneio deste ano, no Catar, tem uma particularidade inesperada: com o crescimento do streaming nos últimos anos, a Globo perdeu a exclusividade da transmissão na internet, e ganhou a competição não de gigantes como HBO Max ou Amazon Prime Video — que transmitem diversos torneios em suas plataformas — mas sim do influenciador esportivo Casimiro Miguel, o Cazé, que transmitirá, até o final da Copa, 22 partidas em seu canal na plataforma Twitch e no Youtube, com direito a uma equipe de comentaristas de peso e jornalistas in loco no Catar.

Criado há duas semanas em parceria com a Live Mode, especialista em transmissão esportiva digital, o canal Cazé TV, no YouTube, já acumula 1,42 milhão de inscritos. A primeira transmissão ao vivo aconteceu no último domingo, 20, na partida de abertura entre Catar e Equador. A cobertura do jogo contou com mais de sete horas de conteúdo, incluindo comentários, análises esportivas, reportagens diretamente do Catar e a transmissão do jogo em si. Salvo no YouTube, o vídeo contabiliza 4,7 milhões de visualizações — ao vivo, a audiência dos canais na Twitch e no YouTube alcançou quase 1 milhão de espectadores simultâneos. Os números, é claro, não batem de frente com o grupo Globo, que marcou audiência de novela das 9 (28 pontos) na partida de abertura. Contudo, a força do público on-line atesta a existência de uma parcela significativa de torcedores interessados na transmissão digital.

Nos últimos anos, a chamada “geração streaming”, habituada a consumir conteúdo na internet, deixou de ser uma realidade apenas no entretenimento para invadir também o universo esportivo com a pulverização dos direitos de transmissão. Foi-se o tempo em que bastava ligar a televisão na Globo, ou em um de seus canais fechados, para assistir a um jogo de futebol. Nesse ano, o Paulistão, além da Record, também teve jogos transmitidos no Premiere, YouTube e HBO Max. A Copa do Brasil dividiu as partidas entre o grupo Globo e a Amazon Prime Video, e a Libertadores pode ser vista na Conmebol TV, Facebook e Star+, além do SBT. O próprio Casimiro, aliás, transmitiu jogos do Athletico Paranaense via Twitch. Nada mais natural, portanto, que a Copa de 2022 levante a taça de edição mais digital da história — além da Cazé TV, é possível assistir partidas ao vivo pelo Globoplay e pelo FIFA+, serviço de streaming próprio da entidade que transmite todos os jogos da competição.

Livre das amarras da televisão aberta e mirando em um público mais jovem, já cativo de Casimiro, e do universo dos streamers como um todo, a transmissão na Cazé TV assume um modelo menos engessado e mais divertido, mas sem abrir mão de um conteúdo sério. Além de Casimiro, que faz sucesso por seus comentários sincerões e divertidos, a Cazé TV ainda conta com o narrador Luís Felipe Freitas, e um time de peso de ex-jogadores comentaristas, incluindo Juninho Pernambucano, Marcelo, Edmilson, Emerson, Gilberto e Júnior Baiano. Colegas streamers como Guilherme Beltrão, Bronx, Maciel, Pig e o youtuber Ítalo Sena também marcam presença na transmissão local. Já no Catar, a equipe de correspondente tem os repórteres Isabella Pagliari, André Hernan, Alexandre Oliveira, Rafael Morientes e Jackson Pinheiro, além do humorista Diogo Defante, que viralizou nas redes se divertindo e “desafiando o perigo” pelo Catar — ele já foi flagrado fumando o narguilé de locais, dançando com roupas típicas e até brincando com o leão de sheik. É uma amostra poderosa da força do mundo digital.