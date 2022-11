Brasil na Copa: Casimiro quebra recorde de Marília Mendonça em live

Fenômeno no YouTube, Casimiro está transmitindo a Copa do Mundo na internet — e o resultado já é explosivo. Com a estreia do Brasil contra a Sérvia, nesta quinta-feira, o influenciador esportivo quebrou o recorde de Marília Mendonça e assumiu o posto de maior live da história do YouTube. Pelo canal Cazé TV, o jogo obteve um pico de 3,48 milhões de pessoas assistindo simultaneamente, e a marca atingida pela sertaneja em 8 de abril de 2020, no começo da pandemia, havia sido de 3,31 milhões.

Criado há duas semanas em parceria com a Live Mode, especialista em transmissão esportiva digital, o canal Cazé TV já acumula 1,89 milhão de inscritos.