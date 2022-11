Diogo Defante, o humorista brasileiro que está causando no Catar

O comediante brasileiro Diogo Defante, de 31 anos, caiu nas graças do público por seu personagem o Repórter Doidão, um cara sem noção que faz as perguntas mais absurdas em grandes eventos, como nas provas do Enem, na final da Libertadores ou em manifestações de bolsonaristas. O humorista, cuja graça caminha na linha tênue do exagero, viajou para o Catar a convite do youtuber Casimiro para fazer a cobertura do evento. O comportamento errático e imprevisível de Diogo, no entanto, levou os brasileiros a se questionarem nas redes sociais: quanto tempo ele vai durar no país conservador antes de ser preso ou deportado?

Antes de viajar para o Catar, Defante leu as leis do país e disse para o Casimiro que “ia dar m****”. Desde que chegou ao país, ele já se arriscou com várias atitudes proibidas por lá como: dançar com mulheres em público, fazer imagens sem pedir autorização, beber cerveja escondido, dizer palavrões e usar roupas inadequadas.

Entre as outras barbaridades que Defante fez por lá, uma delas foi visitar a casa de um ricaço árabe e quase ser mordido pelo leão de estimação do homem. Comparado ao que ele faz no Brasil, o humorista até que está se comportando no Catar. Os vídeos dele por aqui são ainda mais erráticos e imprevisíveis. Pode abrir mais esse bolão na Copa do Catar: Defante chega à final em liberdade ou não?

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NÃO DA COM O DEFANTE MANO pic.twitter.com/6YwNdfXCg3 — njdeprê – marlon 🇧🇷🇶🇦 (@njdmarlon) November 23, 2022