A tática de Faustão para passar bastão aos filhos na despedida da Band

Fausto Silva gravou participação no encerramento do Faustão na Band nesta semana — o programa especial deve ir ao ar até a segunda quinzena de agosto. Na edição final, o apresentador aproveitou para passar o bastão para os três filhos de certa forma. Lara Silva, primogênita e fruto do casamento de Faustão com Magda Colares, será lançada como cantora na atração, enquanto João e Rodrigo — filhos do comunicador com Luciana Cardoso, sua atual esposa — também estiveram no palco. Substituto do pai ao lado de Anne Lotterman desde que o titular abandonou o programa e pediu demissão da emissora do Morumbi, João, inclusive se emocionou bastante durante as gravações e pretende seguir na carreira de apresentador.

Contratado pela Band em 2021, Fausto Silva estreou o Faustão na Band em janeiro de 2022, com expectativa de tornar a faixa noturna da emissora mais competitiva no ibope. Apesar de ter atraído muitos anunciantes, o programa fracassou em termos de audiência e repercussão, gerando um rombo de aproximadamente 100 milhões de reais aos cofres da empresa. Com a crise, o apresentador pediu demissão em maio, e a atração chegará ao fim nas próximas semanas.

