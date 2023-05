Os bastidores tensos do fim do ‘Faustão na Band’ – e o reflexo disso na TV

Em reunião com Johnny Saad e André Aguera, presidente e vice-­presidente da Band, há duas semanas, Fausto Silva recebeu uma proposta dos chefões da emissora que não o agradou. Com o programa Faustão na Band, exibido de segunda a sexta à noite, amargando média de 2 pontos de audiência, seria necessário reduzir ainda mais os custos — inclusive o salário do titular. Desde a noite de seu lançamento, em 17 de janeiro de 2022, a atração de auditório não conseguiu repetir os incríveis 8 pontos daquela estreia pomposa. De lá para cá, os problemas foram se empilhando. Apesar de ser de início um sucesso comercial, com filas de anunciantes e cotas de patrocínio ofertadas a 20 milhões de reais, os resultados não se converteram em ibope e lucros — pelo contrário, provocaram demissões, reformulações e perda de merchandisings. Sem querer negociar seus ganhos — estimados em 3 milhões de reais, entre salário e publicidade —, Faustão tomou, então, a decisão de abandonar o posto, deixando o buraco para o filho João Guilherme Silva e a jornalista Anne Lottermann, seus assistentes no ar, preencherem até o fim de julho — tempo para a emissora encontrar uma solução para substituí-­lo.

A História da Televisão Brasileira para quem tem pressa

É a segunda mudança abrupta no destino de Fausto Silva em tempos recentes. Consolidado como líder por 32 anos com o Domingão do Faustão, exibido de 1989 a 2021 na Globo, o apresentador fora dispensado também em meio ao corte de custos agressivo da emissora, disposta a ceifar qualquer prata da casa de alto salário. Silva faturava aproximadamente 5 milhões de reais e sabia que deixaria a empresa no fim de 2021, com o término de seu contrato. Longe de cogitar a aposentadoria, começou a negociar com a Band, na qual fizera entre 1986 e 1988 o Perdidos na Noite, irritando sua então chefia na Globo — que, apesar da parceria longeva, o demitiu após uma licença médica sem nem sequer o direito à despedida do público.

TV Tupi – Do Tamanho do Brasil

Com isso, Faustão abraçou a ideia megalomaníaca de ter um programa diário aos moldes do que tinha nos domingos, prometendo audiências de dois dígitos de ibope para esquentar o horário nobre da Band. De fato, seu nome atraiu marcas como Bradesco e Magazine Luiza. Mas o programa não se pagou no primeiro ano e gerou um prejuízo estimado em 50 milhões de reais. “A expectativa não foi cumprida em nenhum momento”, diz um profissional do mercado de TV, sob condição de anonimato.

Continua após a publicidade

Nos bastidores de seu programa na Band, o apresentador se manteve pessoalmente no comando, mas com pouca sinergia com a própria equipe. Ex-funcionários do Faustão na Band relataram a VEJA que havia uma cobrança exacerbada: todas as ideias deviam passar pelo aval do chefe, que se isolava em sua sala e só recebia o diretor Cris Gomes e outros poucos executivos. O veterano também resistia a novidades, priorizando quadros tradicionais — até o desespero obrigá-lo a incluir conteúdo jornalístico e game shows no programa. Não funcionou. “Faustão chegou a cancelar uma gravação no meio, sem dar uma explicação clara à plateia. Culpou a produção, mas houve muita omissão da chefia”, disse uma pessoa que trabalhou próxima ao titular. Além da ambição de Faustão de se manter na TV, havia o desejo de introduzir o filho João como seu sucessor.

História da televisão brasileira: Uma visão econômica, social e política

Aos 73 anos e afeito ao controle da própria narrativa, Faustão tem seu futuro agora no centro de especulações: ele estaria negociando com outras emissoras — ou até ensaiando um retorno à Globo. Mas também relatou a pessoas próximas que pretende descansar sua imagem e aproveitar mais a família. Seja qual for seu destino, a passagem melancólica pela Band ilumina um dado que transcende sua figura: na atual realidade dos programas de auditório, está em baixa o apresentador-estrela capaz de segurar as pontas no ar com base unicamente em seu carisma individual.

Hoje, o showman de plantão é tão (ou menos) importante quanto os quadros de sucesso — na maior parte das vezes, licenciados de produtoras globais, como o Dança dos Famosos. Sai o animador da hora, e o quadro retém a audiência. Luciano Huck assumiu o lugar de Faustão na Globo sem grandes tribulações, e até Silvio Santos foi substituído com êxito pela filha Patricia Abravanel no Programa Silvio Santos após aposentar-se. O apresentador da Globo e a herdeira do SBT, aliás, conquistaram seus recordes de ibope na semana passada. Faustão deixou mais uma vez sua vitrine na televisão, mas a caravana passa.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2023, edição nº 2843

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR

A História da Televisão Brasileira para quem tem pressa A História da Televisão Brasileira para quem tem pressa

TV Tupi – Do Tamanho do Brasil TV Tupi – Do Tamanho do Brasil

História da televisão brasileira: Uma visão econômica, social e política História da televisão brasileira: Uma visão econômica, social e política

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.

Continua após a publicidade

Siga