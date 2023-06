Demissões e cortes de custo: a crise na Band após prejuízo de Faustão

Com fim anunciado para o fim do mês, o Faustão na Band segue no ar, mas já deixa um rastro de destruição com prejuízo estimado em 100 milhões de reais. VEJA apurou que estão previstas demissões em massa, com a dispensa de aproximadamente 300 profissionais de diversas áreas da emissora, além de cortes de custos que já afetam os programas. Responsável pela segunda maior audiência da casa no momento, o Brasil Urgente, telejornal de José Luiz Datena, perdeu o helicóptero utilizado no informativo. A direção optou por paralisar seu uso a fim de economizar o seu alto custo de funcionamento, que inclui combustível, e cogita-se a venda da aeronave também. A decisão desagradou Datena, que já se sentia desprestigiado com a chegada de Fausto Silva no começo do ano passado e todos os recursos que foram disponibilizados para o apresentador logo de cara.

A crise vem se desenrolando há alguns meses, e alguns fornecedores da Band teriam ficado sem receber pagamentos temporariamente. Procurada por VEJA, a emissora não se manifestou até o momento.