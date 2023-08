A singela homenagem da Globo a Maurício Kubrusly

O Fantástico exibiu neste domingo, 21, uma breve e tocante homenagem ao jornalista Maurício Kubrusly, o carismático apresentador do quadro Me Leva Brasil, que acompanhava o jornalista em viagens pelo país em busca de histórias emocionantes. Fora da Globo desde 2019, Kubrusly, de 77 anos, foi diagnosticado com demência, e hoje vive na Bahia, com uma extensa perda de memória.

A homenagem ao jornalista foi exibida no terceiro episódio da série especial sobre os 50 anos do Fantástico. O vídeo apresentado por Pedro Bial rememora momentos marcantes de Kubrusly no programa e mostra o repórter hoje aposentado caminhando na praia com o cachorrinho Shiva. “O Maurício corria o Brasil a cada semana com histórias extraordinárias que realmente expressavam a vivacidade da cultura brasileira”, diz Bial.

Kubrusly sofre de um quadro de demência fronto temporal (DFT), a mesma que acomete o astro de Hollywood Bruce Willis. A DFT é uma condição ainda sem cura, com tratamento focado em cuidar dos sintomas — já que é progressiva, ou seja, não pode ser revertida e costuma se intensificar com o tempo. A doença, conforme o nome, afeta os lobos frontais e temporais do cérebro, resultando em mudanças no comportamento, memória e na linguagem.

Continua após a publicidade

Siga